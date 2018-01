«Sous le choc» à cause des changements à la carte soleil

La nouvelle mouture de la carte d’assurance maladie change d’apparence et fait perdre beaucoup de lustre à l’emblématique coucher de soleil qui la caractérisait depuis 40 ans. Une décision qui ne fait pas l’affaire de la propriétaire de la pourvoirie du lac Faillon, en Abitibi, où a été prise la fameuse photo.

Violaine Audet s’est dit «sous le choc» et «sans mots» quand elle a appris la nouvelle.

LIRE AUSSI:

La «carte soleil» change complètement d'apparence

La «carte soleil» en 6 dates importantes

Le paysage attirait en effet de nombreux touristes sur ses terres. «C’est quelque chose qu’on a dans notre publicité, que la carte soleil c’est chez nous que ça a été pris», a expliqué Mme Audet, en entrevue au Québec Matin.

Elle devra notamment modifier le site web et le matériel promotionnel en conséquence.

La petite histoire d’une photo célèbre

La propriétaire de la pourvoirie a raconté comment ce coucher de soleil s’était retrouvé dans le portefeuille de tous les Québécois.

À l’origine, la photo a été prise par Robert Larivière, un chasseur et «un client assidu de la pourvoirie» à l’époque.

C’est le frère de M. Larivière, qui travaillait pour Cossette Communications, qui a fait le reste. L’agence s’était fait confier le mandat de refaire le design de la carte.

En cherchant une image pour cette dernière, les concepteurs ont fouillé dans une banque bien garnie de photos. «Il y avait des photos personnelles de M. Larivière sur le lot, et c’est cette photo que les gens ont choisie.»

La prochaine carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec, avec ses couleurs plus pâles et sa photo en noir et blanc, va s’apparenter davantage au permis de conduire.

Le coucher de soleil se trouve toujours en arrière-plan, mais il a perdu ses couleurs «parce qu’il était impossible de reproduire les mêmes jaune et orange avec la nouvelle machine», a expliqué la porte-parole de la RAMQ, Caroline Dupont.