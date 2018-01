Trois présumés trafiquants de drogue épinglés à Montréal

Une enquête de plusieurs mois a récemment permis aux policiers de Montréal d’arrêter trois présumés trafiquants de stupéfiants, en plus de saisir une importante quantité de drogue.

L’opération a entraîné l’arrestation le 12 janvier de Kevin Khov, 25 ans et de Cassidy Lam Kuoch, 27 ans. Trois jours plus tard, un autre suspect a été épinglé en marge de cette enquête, soit Rob Khov, 27 ans.

Les trois hommes font présentement face à diverses accusations criminelles en matière de stupéfiants.

L’opération a également permis la saisie de plus de 14 000 comprimés d’amphétamine (speed), de près d’un kilo de cannabis et de plus de 15 000 $ en argent.

L’enquête dans ce dossier avait été amorcée au mois d’août dernier.