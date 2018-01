Trudeau réclame le partage des fruits du travail

Le premier ministre Justin Trudeau a fustigé mardi à Davos, en Suisse, les entreprises plus attachées à échapper à l'impôt qu'à garantir un juste partage des bénéfices avec les travailleurs et la société en général.

Devant des patrons de grandes entreprises et autres milliardaires réunis au Forum économique mondial de Davos, M. Trudeau a dénoncé un trop grand nombre d'entreprises qui «ont placé leurs seuls bénéfices avant le bien-être des travailleurs».

Ces entreprises recherchent des avantages à court terme «au lieu de chercher des solutions pertinentes et durables», a-t-il ajouté au premier jour du Forum.

Aux prises avec plusieurs conflits commerciaux avec les États-Unis et une difficile renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), M. Trudeau a critiqué à demi-mot la politique fiscale du président américain Donald Trump avec la baisse du taux d'imposition des entreprises américaines de 35% à 21% pour stimuler l'économie.

«L'écart entre les riches et les pauvres est stupéfiant et, pendant ce temps, les entreprises pratiquent l'évitement fiscal et se vantent de bénéfices records» tout en les minimisant face aux gouvernements afin de réduire leur revenu imposable.

«Mais cette approche ne peut pas fonctionner et ne fonctionnera plus», a mis en garde le chef de gouvernement canadien.

«Nous sommes dans une nouvelle ère commerciale, vous devez rendre à la société», a-t-il poursuivi, avertissant que «si nous ne faisons rien et perpétuons le statu quo, le système s'écroulera et nous échouerons tous».

«Trop de politiciens deviennent déconnectés, refusent d'écouter» les besoins «des gens qui ne sont pas ici à Davos et n'y seront jamais, ce sont les gens pour lesquels nous travaillons», a ajouté M. Trudeau.

Le premier ministre a précisé que «partout dans le monde, le malaise est palpable» vis-à-vis des inégalités économiques, et qu'il est du devoir des dirigeants réunis à Davos «d'utiliser leur situation privilégiée pour faire le bien».