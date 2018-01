Un bon début au box-office pour «Hochelaga»

Un des films québécois les plus attendus de ce début d’année, le drame historique «Hochelaga, terre des âmes» a connu un départ prometteur en se hissant au quatrième rang du box-office de la province la fin de semaine dernière.

Sorti vendredi dernier sur 34 écrans à travers le Québec, «Hochelaga, terre des âmes» a récolté 167 427 $ lors de ses trois premiers jours à l’affiche. En plus de terminer le week-end au quatrième rang du box-office québécois, le film réalisé par le cinéaste François Girard («Le violon rouge», «Soie») a été la nouveauté la plus populaire du week-end.

Rappelons que Hochelaga, qui relate l’histoire de Montréal, a été produit dans le cadre du 375e anniversaire de la métropole avec un budget ambitieux de 15 millions de dollars.

«Nous sommes très satisfaits de ces premiers résultats, a indiqué Patrick Roy, le président de Films Séville, qui distribue le film.

«Avec une moyenne de 4924 $ par écran, ¨Hochelaga¨ a eu la deuxième meilleure moyenne par écran du week-end au box-office québécois après ¨Le Post¨. C’est très prometteur pour la suite. On compte d’ailleurs garder le même nombre d’écrans pour la fin de semaine prochaine et on a commencé à contacter les écoles pour leur offrir la possibilité d’organiser des sorties de groupe pour aller voir le film.»