Un projet immobilier de 15 millions $ reporté à Rimouski

Le Groupe Riôtel de Matane a mis sur la glace son projet de construire un hôtel évalué à 15 millions $ à Rimouski en raison de litige juridique entourant le futur site de l'établissement.

L'entreprise s'est retrouvée, bien malgré elle, au cœur d'un conflit entre la Ville et un ancien propriétaire du terrain où elle comptait construire son hôtel, sur le boulevard René-Lepage, face au fleuve Saint-Laurent. Rimouski a donc racheté le terrain qu'elle avait vendu à Groupe Riôtel, en attendant que le litige se règle devant les tribunaux.

Groupe Riôtel ne compte pas abandonner son projet hôtelier, sur lequel l'entreprise travaille depuis 5 ans. «Notre but est de construire notre hôtel à Rimouski. C'est le premier terrain qu'on a identifié, et puis, c'est vraiment pour nous le site prioritaire et le meilleur emplacement pour notre hôtel de Rimouski», a expliqué le président de Groupe Riôtel, François Rioux.

Le maire de Rimouski, lui, soutient que le rachat du terrain est avantageux pour les deux parties. «On se retrouve dans une situation gagnant-gagnant. Nous, on se trouve à avoir toutes les cartes en main, maintenant, pour pouvoir prendre des décisions futures, dans l'éventualité par exemple où Riôtel change ses plans. On est à nouveau propriétaire et en plein contrôle», a affirmé Marc Parent.

Le projet du Groupe Riôtel prévoit la construction d'un hôtel 4 étoiles qui compterait une centaine de chambres. En attendant un dénouement, l'entreprise compte se concentrer sur d'autres projets.