Une mère en deuil exhorte à ne pas faire trop confiance

Une mère dont le fils a été battu à mort par son ex-conjoint, car il sautait sur un divan exhorte les gens à ne pas faire confiance aveuglément.

Fany Ménard, 23 ans, était en amour depuis quelques mois avec Dave Poulin-Beaunoyer. Le couple habitait ensemble dans un logement à Sherbrooke avec les enfants de Mme Ménard, dont le petit Mathieu Matteau, 20 mois, né d’une précédente union.

Son nouveau conjoint s’entendait très bien selon elle avec Mathieu. Jamais elle n’aurait cru qu’il puisse être aussi violent.

Tomber du divan

Mme Ménard n’oubliera jamais lorsque Dave Poulin-Beaunoyer l’a réveillée en panique le 26 septembre 2015 en lui disant que Mathieu était tombé du divan.

Elle a dit à son chum d’aller prendre l’air en attendant l’ambulance, car il faisait les 100 pas. Il est toutefois parti se balader en moto et Mme Ménard a pris l’ambulance seule avec son fils, qui avait l’air sonné et qui avait le corps affaissé.

Dernier sourire

La situation a dégénéré pendant le transport vers l’hôpital.

«Mon fils m’a lancé un dernier regard. Il m’a fait un sourire et il a commencé à convulser. La broue lui sortait par le nez et la bouche. Je ne comprenais plus rien», raconte-t-elle.

L’autopsie a révélé que le garçon avait le pancréas fendu en deux, des côtes cassées, le foie perforé, la rate rupturée et que 40% de son sang était dans son ventre, selon la mère.

Son conjoint a été arrêté. Il a plaidé coupable à des accusations d’homicide involontaire et a été condamné à 10 ans de prison.

«Lorsqu’on vit une histoire comme ça, on comprend qu’on ne peut jamais faire totalement confiance à quelqu’un. On ne connaît jamais complètement une personne», dit-elle.

Cauchemars

Deux ans et demi après le drame, Fany Ménard consulte une psychologue pour gérer son angoisse et comprendre que tout le monde n’est pas comme son ex-conjoint.

Elle fait encore des cauchemars post-traumatiques. Elle rêve que son fils veut lui parler, mais qu’elle n’entend pas ce qu’il lui dit. Il lui arrive aussi de rêver qu’elle est en train de faire une activité en famille et que l’enfant disparaît d’un coup.

Fany Ménard pleure parfois en dormant, et a même frappé son nouveau conjoint une fois quand elle s’est mal réveillée.

Mathieu Matteau aurait eu quatre ans le 8 janvier dernier. Sa mère a passé la journée à pleurer et à regarder des photos.

Nouvel enfant

Fany Ménard a accouché d’une petite fille prénommée Luna le 13 novembre dernier. Ce bébé d’un nouveau conjoint l’aide à passer à travers les événements, même si elle a parfois de la difficulté à laisser le bébé se faire câliner par d’autres.