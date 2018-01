«Bien sûr que j’aimerais l’avoir dans mon équipe», assure Lisée

Le chef péquiste Jean-François Lisée souhaite le retour de Pierre Karl Péladeau au sein du parti.

C'est ce qu'il a indiqué à quelques heures du caucus présessionnel de ses députés qui débute aujourd'hui à Shawinigan.

«Pierre Karl, on le sait, il a quitté pour des raisons qui n’étaient pas politiques, c’était crève-cœur, c’était une question de garde et là il nous apprend que cette question-là est réglée, donc l’horizon de son retour est plus clair», lancé le chef péquiste mercredi matin.

«Bien sûr que j’aimerais l’avoir dans mon équipe», a-t-il ajouté.

Pierre Karl Péladeau avait démissionné en mai 2016 pour des raisons familiales. Il avait été discret depuis, mais lors d'une entrevue à la radio hier matin, l'ex-chef péquiste s'est dit «en réserve de la république».

Jean-François Lisée a dit être en discussion avec l'ex-chef péquiste pour qu'il revienne au sein du parti souverainiste.

Le sujet risque d'être au menu des discussions du caucus péquiste aujourd'hui.