Caméras interdites: la sécurité est-elle compromise chez Loto-Québec?

Les employés d’un centre de distribution de Loto-Québec de Trois-Rivières estiment qu’une récente décision de la société d'État met leur sécurité en péril. Les caméras de surveillance devront y être retirées d’ici six jours, même s’ils manipulent des milliers de dollars par semaine.

Depuis des années, Loto-Québec confie la gestion de ce kiosque à des organismes à but non lucratif.

La Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, qui va rendre les clés à la fin du mois, confirme avoir reçu l'ordre de retirer tous les systèmes de sécurité acquis et installés durant son mandat et de remettre les lieux tels qu’ils étaient lors de leur prise de possession.

«Ces caméras sont très dissuasives. On avait demandé à ce qu’elles soient installées, car parfois, il y a des joueurs compulsifs qui deviennent agressifs lorsqu’on leur apprend qu’ils n’ont pas gagné. Ils sont arrogants, ils montent le ton et c'est nous qui subissons leur assaut. Nous avons besoin de protection», a dit Jocelyn Leduc, le gérant du kiosque.

Un autre organisme en assurera le déroulement dès le 31 janvier.

D'autres mesures en place

Loto-Québec confirme la directive et ne peut garantir que le prochain mandataire pourra un jour en réinstaller. Son porte-parole affirme que d’autres mesures sont en place et que les autres centres de la province ne possèdent pas de caméras. Il n’est pas garanti que le Pavillon St-Arnaud, qui a remporté l’appel d’offres, puisse en réinstaller.

«Quand j’ai parlé aux employés de Loto-Québec, on m’a servi toute sorte de raisons. Un m’a dit qu’on n’a pas le droit de filmer les gens qui achètent de la loterie. Pourtant, dans les casinos et les dépanneurs, il y en a des caméras! Je veux protéger ma vie et celles de mes employés», a dit M. Leduc.

Cette décision fait aussi sursauter les clients qui se sont montrés solidaires envers les employés.

«Ce n’est pas logique. Des caméras, il y en a partout maintenant», a lancé une femme.

«C’est essentiel maintenant pour être protégés. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver», a enchaîné un second.

Jocelyn Leduc y travaille depuis 24 ans. Sa sécurité personnelle vaut toutefois plus que n'importe quel boulot. Il pourrait bien quitter ses fonctions au cours des prochains jours.