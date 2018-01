Centre-ville sans train à Lac-Mégantic

Ottawa s’engage à contribuer financièrement à la construction d’une voie de contournement du chemin de fer à Lac-Mégantic, qui est vivement réclamée depuis qu’un train de pétrole a explosé, faisant 47 morts.

«Le gouvernement fédéral va [allouer] un montant substantiel pour la construction d’une voie de contournement à Lac-Mégantic», a fait savoir, mardi, le ministre des Transports, Marc Garneau.

Les sommes exactes réservées pour ce projet évalué à 130 millions $ ne sont pas connues.

«Il reste encore du travail à faire avec le gouvernement du Québec sur le partage des coûts et avec les municipalités pour finaliser le tracé», a indiqué le ministre.

Il souhaite que le choix soit fixé avant le cinquième anniversaire de la tragédie, le 6 juillet prochain.

Le ministère des Transports du Québec est sûr d’arriver à une entente sous peu.

Un grand pas

Pour la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, cette annonce est un grand pas dans la bonne direction.

«Ça fait cinq ans que l’on se bat pour cette voie de contournement et, aujourd’hui, on a enfin le message d’espoir dont on avait besoin», se réjouit-elle.

Près de cinq ans après l’explosion d’un convoi de pétrole qui a fait 47 victimes, le 6 juillet 2013, les Méganticois pourront enfin se réapproprier leur centre-ville, sans le train qui passe encore deux à trois fois par jour.

Rien n’a changé depuis les événements alors que les trains de pétrole sont toujours stationnés à Nantes et pourraient donc dévaler jusqu’à Lac-Mégantic comme lors de la tragédie.

«C’est très émouvant. Au-delà du traumatisme qu’ont vécu les Méganticois, c’est un danger permanent pour nous», explique-t-elle.

Le porte-parole de la Coalition des citoyens et des organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, Robert Bellefleur, voit enfin la lumière au bout du tunnel.

«L’attente des Méganticois a été longue et pénible», déclare-t-il.

Selon lui, le fait que les trois ex-employés de la MMA, Thomas Harding, Richard Labrie et Jean Demaître ont été acquittés a été déterminant.

«Si on avait trouvé un coupable, on aurait mis le couvert sur la marmite. En acquittant les trois, ça a ramené la pression vers le haut», affirme Robert Bellefleur.

Regarder en avant

Jean Paradis venait d’interpeller le ministre Marc Garneau dans les médias, en demandant s’il était encore dans l’espace. Il voulait qu’il prenne position.

Celui qui a fui les explosions du 6 juillet 2013, en nageant dans le lac, milite pour éviter que de tels drames se reproduisent.

«Ça ne sert à rien de radoter. Il faut regarder en avant et bouger», dit-il.

Le président de la Société de développement économique du Granit, Béland Audet, tient aussi à ce que le futur tracé continue de desservir le parc industriel, au nord du centre-ville.

«C’est très positif, mais on n’a pas gagné la bataille», dit-il.

Selon la mairesse, les travaux de construction du tracé débuteraient vers 2021-2022.