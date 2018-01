Facebook pourrait demander à voir votre permis de conduire

Après avoir acquis la compagnie bostonienne Confirm.io, Facebook pourrait bientôt demander à ses utilisateurs de s’identifier en utilisant des pièces d’identité comme leur permis de conduire.

Mardi, le géant numérique a avalé la jeune compagnie spécialisée dans l’authentification par pièces d’identité et tout porte à croire que Facebook intégrera rapidement la technologie dans ses opérations.

Le réseau social pourrait, par exemple, demander à un utilisateur incapable de se connecter à son compte de photographier son permis de conduire et de lui envoyer pour valider son authenticité. Il s’agit d’une pratique qui existe déjà chez plusieurs compagnies. Or, celles qui faisaient affaire avec Confirm.io devront se trouver un nouveau partenaire puisque la compagnie cessera de fournir ses services à ses anciens clients sous l’autorité de Facebook, rapporte TechCrunch.

Le bureau de Boston fermera d’ailleurs ses portes et les employés intégreront l’équipe de Facebook.

Celle-ci avait déjà développé une fonctionnalité qui permettait de déverrouiller un compte en faisant parvenir un égoportrait. Depuis 2013, Facebook permettait aussi d’envoyer une copie d’une carte d’identité par courriel pour retrouver l’accès à son compte.

TechCrunch estime que l’acquisition de Confirm.io pourrait, à plus long terme, permettre de remplacer les cartes d’identité dans certaines situations. Le développement des technologies de reconnaissance faciale, notamment présente sur l’iPhone X, pourrait permettre à des applications de développer d’autres dispositifs de sécurité biométriques. Le média spécialisé fait valoir qu’après les clés, la monnaie et les cartes de paiement — qui sont de plus en plus numérisées, voire immatérielles — les cartes d’identité sont presque l’unique raison de conserver sur soi le bon vieux portefeuille.