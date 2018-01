Fiona l'hippopotame vedette des réseaux sociaux fête son 1er anniversaire

Le zoo de Cincinnati a célébré en grande pompe mercredi le premier anniversaire de son hippopotame Fiona, star adulée des réseaux sociaux, dont la naissance prématurée avait émue l'Amérique.

Les internautes ont pu suivre en direct une cérémonie un peu spéciale, dans le premier épisode de la saison 2 du «Fiona show».

En guise de goûter d'anniversaire, la jeune Fiona a dégusté pastèques et ananas, avec un «Happy Birthday» inscrit sur le mur de l'enclos.

«Un hippopotame joyeux, en bonne santé, pesant près de 300 kilos», a écrit le zoo de la grande ville de l'Ohio, qui profite à plein de l'effet «Fiona».

Plus de 8 millions de vues pour la vidéo qui récapitule la première année sur terre de la miraculée de Cincinnati.

Son histoire avait bouleversé une partie de l'Amérique.

Le 24 janvier 2017 naissait Fiona, avec six semaines d'avance. Elle ne pesait alors que 13 kilos et ses premiers pas prenaient une tournure de série à rebondissements. Rejetée par sa mère à la naissance, elle avait fini, quelques temps plus tard, par se réconcilier avec sa maman sous les yeux du monde entier. Un feuilleton 2.0 qui a quasiment transformé l'hippopotame en une star de télé-réalité. «Facebook nous a contactés à propos d'un spectacle sur Fiona sur leur nouvelle plateforme Watch» racontait l'été dernier à l'AFP Michelle Curley, une responsable du zoo.

Aujourd'hui, la présentation du «Fiona show» compte déjà 11 millions de vues et a tous les ingrédients d'une vidéo à succès. On y voit le jeune mammifère découvrir les plaisirs de la vie, entrecoupée de messages proposant de «découvrir une histoire édifiante. De survie. D'amour. De lutte. De joie. Et d'espoir. Nous vous invitons dans le monde de Fiona».