Les organisateurs du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt fabriquent de la glace

Les préparatifs vont bon train en vue de la 36e édition du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, qui aura lieu dans un peu plus de deux semaines.

Un pouce de glace fabriquée par jour, c’est l’objectif que se sont fixé les organisateurs de l’événement qui se tient dans cette municipalité de l’Estrie. Déjà, on estime qu’environ 85 % des surfaces de neige et de glace sont prêtes. Pour former la glace et la neige, on utilise 20 000 mètres cubes d’eau.

Le redoux des derniers jours aide à solidifier la glace, mais augmente aussi le niveau de difficulté pour les pilotes de snowbike et de snowcross, car des plaques de glace se forment.

Il s’agit du plus grand événement de courses hivernales sur la planète. Entre 25 000 et 30 000 visiteurs sont attendus.

Cette année, une neuvième discipline s’ajoute: le véhicule côte à côte (side by side).

Le gouvernement du Québec accorde un support financier de 50 000 $ par année pendant trois ans à l’événement et se charge de payer une étude d’achalandage.

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt se déroulera les 9-10-11 février.