La Caisse croit encore aux centres commerciaux

La Caisse de dépôt et placement continue de croire plus que jamais aux centres commerciaux. Sa filiale Ivanhoé Cambridge a investi plus de 3 milliards $ depuis trois ans dans ses propriétés commerciales au pays.

«Il faut toujours se renouveler si on veut être capable d’attirer les meilleurs détaillants dans nos propriétés», soutient le président des Centres commerciaux chez Ivanhoé Cambridge, Claude Sirois.

Mardi, Ivanhoé Cambridge a notamment annoncé des investissements de 60 millions $ pour moderniser le centre commercial Laurier Québec, qui attire 11 millions de visiteurs chaque année.

Depuis 2010, Ivanhoé Cambridge dit avoir investi tout près de 400 millions $ à Québec dans ses centres commerciaux du boulevard Laurier, à Place Ste-Foy et à Laurier Québec.

«Le Canada offre de belles opportunités pour les détaillants étrangers. Les ventes au pied carré sont supérieures à celles observées aux États-Unis», a indiqué M. Sirois.

L’an dernier, plus de 50 détaillants étrangers ont décidé de venir brasser des affaires au pays, créant une forte demande pour les locaux disponibles dans les centres commerciaux de catégorie «A».

À Montréal aussi

Ivanhoé Cambridge soutient que son portefeuille de 29 centres commerciaux répartis un peu partout au pays génère un très bon rendement, soit une performance de vente moyenne de 800 $ du pied carré.

À Montréal, la Caisse de dépôt prévoit des travaux majeurs visant la rénovation et la fusion du Centre Eaton et du Complexe Les Ailes. Les investissements pourraient atteindre les 200 millions $ d’ici 2020.

Le complexe commercial du centre-ville montréalais pourrait même être rebaptisé avec un nouveau nom.

Les deux importants immeubles voisins de la rue Sainte-Catherine appartiennent à Ivanhoé Cambridge.

Le nouveau complexe commercial du centre-ville deviendra d’ailleurs l’un des plus courus au pays et le plus performant au Québec, avec plus de 34 millions de visiteurs annuellement.

Si tout va comme prévu, le détaillant Saks Off Fifth ouvrira un magasin de 45 000 pieds carrés dans ce complexe commercial à l’automne 2018.

Les centres commerciaux de la Caisse

Nombre de propriétés au pays: 29

Nombre de propriétés au Québec: 9

Propriétés au Québec:

Complexe Les Ailes

Centre Eaton

Place Sainte-Foy

Laurier Québec

Galeries d’Anjou

Carrefour de l’Estrie

Place Montréal Trust

Galerie Place Ville Marie

Fairview Pointe-Claire