La décision de Justin Trudeau de revenir en partie sur sa promesse concernant la livraison du courrier à domicile de Postes Canada a grandement fait réagir les collaborateurs de l’émission «La Joute», mercredi.

«Je vais vous dire franchement, j’ai un peu de misère à grimper dans les rideaux à la suite de sa décision d’aujourd’hui, parce que je n’ai jamais pensé qu’il allait respecter cet engagement-là, affirme Bernard Drainville. J’ai toujours pensé que c’était une fumisterie cette histoire-là, et que ça allait finir comme ça a fini aujourd’hui.»

Le premier ministre du Canada a annoncé que la livraison du courrier à domicile se poursuivra au pays, mais les Canadiens qui ont déjà perdu le service devront continuer de se rendre jusqu’aux boîtes postales communautaires. En campagne, il avait pourtant promis de rétablir le service à domicile pour tous les citoyens.

Pour sa part, Caroline St-Hilaire ne comprend pas le raisonnement du premier ministre.

«Il va falloir qu’on m’explique, dit-elle. Le pot, c’est très très urgent qu’on agisse parce que c’est une promesse électorale. La réforme électorale, on l’a promise, mais on va reculer. Postes Canada, on l’a promis, mais on ne peut pas, alors on recule. Moi, quand je vote, je décide comment, si les promesses vont être respectées ou pas?»

L’ancienne mairesse de Longueuil, qui avait mené le combat pour l’abolition des boîtes postales communautaires aux côtés de Denis Coderre, ne digère pas que Justin Trudeau ait rompu sa promesse.

«Qu’on fasse le débat sur Postes Canada, "fine"! s’exclame-t-elle. Mais si tu enlèves le service et que tu ne m’en parles pas, là tu vas me trouver sur ton chemin!»

Luc Lavoie croit qu’il s’agit d’«une démonstration de la force d’inertie des structures bureaucratiques mises en place par les gouvernements».

«La Société canadienne des Postes doit être revue de fond en comble», soutient-il.

«Parfait, je te suis là-dessus, mais fais-toi élire là-dessus!» lance aussitôt Caroline St-Hilaire.