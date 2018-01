Malgré ce que Martine Ouellet affirme, il semble que tout ne tourne pas rond au Bloc québécois selon ce qu’a appris la collaboratrice de l’émission «La Joute» Caroline St-Hilaire.

De passage au Saguenay, la chef du Bloc a voulu lancer un message positif aux médias.

«Il y a un bon climat de travail, a-t-elle déclaré. C’est sûr qu’il y a eu une période, un peu, de déprime de 2011 à 2015. En 2015, la machine est repartie un peu. Et là, on a fini de redresser les choses, les fonctionnements. Là on se prépare vraiment à 2019.»

Mais Caroline St-Hilaire, qui a elle-même déjà été députée du Bloc de 1997 à 2008, voit les choses bien différemment.

«Elle oublie de 2015 à aujourd’hui, souligne-t-elle. Ceci dit, ça ne va pas si bien que ça. Je sens beaucoup de mécontentement. Ce qui est fascinant, c’est qu’en même temps, personne ne veut le commenter publiquement.»

D’après l’analyste politique, l’arrivée de Mme Ouellet à la tête du Bloc ne s’est pas faite sans heurt.

«Non, la greffe n’a jamais pris, enchaîne Caroline St-Hilaire. Martine semble très contrôlante. Il y a beaucoup de démobilisation. Les députés semblent démotivés. Elle impose son agenda. En tout cas, je n’ai que de mauvais commentaires. C’est presque effrayant.»

Et selon elle, le parti est aux prises avec de sérieux ennuis.

«On me dit qu’il y a des problèmes de financement, de membership, d’argent, avance l’ancienne mairesse de Longueuil. L’argent ne rentre pas du tout et les membres non plus. Ce n’est plus le Bloc des belles années et plus que ça.»

Mme St-Hilaire croit que Martine Ouellet gagnerait à consulter les membres de son équipe.

«Il semble y avoir beaucoup de discussions et je pense que Martine devrait écouter davantage son entourage et écouter ses députés un petit peu plus», conseille-t-elle.

Des «développements importants» à venir?

Pour sa part, Bernard Drainville soutient qu’un conflit interne sur la position déchire le Bloc québécois.

«Tu as six députés bloquistes qui aimeraient mieux mettre l’accent sur la défense des intérêts du Québec et tu as Martine Ouellet et les trois autres qui disent : indépendance, indépendance, indépendance», explique-t-il.