Le mythique terrain de baseball de «Field of Dreams» vandalisé

Des vandales ont causé des milliers de dollars en dommage sur le mythique terrain de baseball du film «Le Champ des Rêves» (Field of Dreams), près de Dyersville dans l’État de l’Iowa.

Le Telegraph Herald rapporte que des travailleurs ont découvert les dégâts mardi matin en se rendant sur le site, devenu une attraction touristique pour des milliers de visiteurs qui s’y rendent chaque année.

La propriétaire du terrain de baseball, Denise Stillman, raconte qu’un véhicule a laissé de larges traces de pneus sur la pelouse, en plus d’avoir endommagé un arroseur. Les dommages sont d’autant plus considérables que le terrain a été ramolli en raison de la pluie et des chaudes températures des derniers jours.

Mme Stillman indique que les réparations auront lieu jusqu’à l’été, mais que le site demeurera ouvert et gratuit. Une campagne de socio-financement a depuis été lancée pour financer la réfection.

Les milliers de visiteurs qui se rendent aux «Field of Dreams» annuellement en profitent habituellement pour courir autour des buts et marcher dans les champs de blé qui le borde. Dans le populaire film de 1989, mettant en vedette Kevin Costner, la scène des légendes du baseball qui émergent de ce champ de blé est devenue l’une des plus mythiques du cinéma sportif.