Les fans de Neil Diamond amassent des dons pour le Parkinson

Après l'annonce dramatique de Neil Diamond, le 22 janvier dernier, les fans qui devaient assister à ses concerts ont fait un geste généreux et symbolique.

En effet, le chanteur de Sweet Caroline a dû arrêter sa carrière et annuler les concerts de sa tournée du 50e anniversaire de sa carrière, sur ordre médical. L'artiste de 77 ans a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson.

En réaction, des centaines de fans ont profité de l'argent des remboursements des concerts pour faire des donations à la recherche médicale, mais aussi à des fonds de victimes ou des groupes de protection des animaux.

«Wow, j'ai reçu un grand nombre de messages de la part de personnes en Australie et Nouvelle-Zélande qui donnent leur remboursement de billet à des bonnes causes, peut-on lire sur le compte Twitter de sa femme et manager, Katie. Mon cœur est tellement rempli de joie de voir cette lueur d'espoir. Ma foi en l'humanité est restaurée. Merci ! »

De son côté Neil Diamond a retweeté le message de sa femme indiquant : «Ça me donne le sourire. Merci. Merci à tout le monde pour votre amour et votre soutien. Ça fait une vraie différence».