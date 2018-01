L'Estrie a besoin d'une quarantaine d'omnipraticiens de plus

Il manquerait près de 40 omnipraticiens en Estrie selon les médecins de la région.

«Il faudrait embaucher 38 nouveaux médecins omnipraticiens pour combler les besoins actuels de la population», a dit mercredi Alain Demers, président de l’Association des omnipraticiens de l’Estrie.

C'est le ministère de la Santé qui dicte le nombre de médecins nécessaires pour une région. Entre 2016 et 2017, aucun médecin supplémentaire n'y a été embauché, selon le bilan annuel du Collège des médecins du Québec paru lundi. On remarque une hausse marquée des effectifs dans certaines régions, particulièrement en Montérégie et dans Lanaudière, où l'on note un gain respectif de 52 et de 40 médecins.

L'Estrie compte sur 920 médecins actifs pour répondre aux différents besoins.

«La population de l'Estrie représente 5,8 % et elle détient 6,5 % des médecins. On peut donc dire que c'est un traitement équitable comparativement aux autres régions», a expliqué le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Selon l'Association des omnipraticiens de l'Estrie, le calcul du ministère de la Santé est déficient puisqu'il ne prend pas en compte les médecins qui enseignent, par exemple. «Pendant que la main d'œuvre est occupée à enseigner, elle ne pratique pas. Ces derniers sont calculés à temps plein, alors qu'ils ne le sont pas», a ajouté le Dr Demers.