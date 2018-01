Lisée traite Legault de «charlatan»

François Legault est un «danger pour les services publics et l’éducation», un «charlatan» qui ne sait plus compter, peste Jean-François Lisée, qui fustige les baisses de taxes scolaires promises par la CAQ.

À l’heure où la Coalition avenir Québec trône dans les intentions de vote, selon les plus récents sondages, c’est envers François Legault que M. Lisée s’est fait le plus dur, mercredi, en marge de la réunion de ses députés à Shawinigan.

Rappelons que M. Legault a profité de son caucus présessionnel qui se déroulait dans les Laurentides, en début de semaine, pour s’engager à réduire les taxes scolaires de 1,37 G$, ce qui représente une baisse du fardeau fiscal additionnelle de 700 M$ par rapport à la réduction de 670 M$ déjà proposée par les libéraux.

D’un côté, comme de l’autre, il s’agit d’une approche « irresponsable », selon M. Lisée.

«Ce qui est irresponsable, c’est de dire, comme les libéraux et la CAQ, qu’on veut réduire de 1,4 G$ les revenus de l’État et que ça n’aura pas d’impact sur les services. [...] Ceux qui vous disent ça sont des charlatans.»

M. Lisée reproche à M. Legault d’être incapable d’expliquer comment un gouvernement de la CAQ financerait cette baisse supplémentaire de 700 M$, puisque les surplus annoncés par les libéraux sont déjà engagés pour d’autres dépenses.

«Ça veut dire que M. Legault dit je vais couper 700 M$ en éducation pour financer vos baisses de taxes, croit le chef péquiste. [...] L’austérité permanente, c’est ce que la CAQ propose.»

«Ça ne marche pas», dit Couillard

Pour sa part, le premier ministre Philippe Couillard affirme que la mesure de la CAQ ne va «rien faire pour la réussite des enfants».

«Ce que monsieur Legault a annoncé, ce sont des coupes de 700 millions $, a commenté le premier ministre, depuis la Chine où il mène une mission économique. Nous, on n’a rien coupé en éducation; on a augmenté moins vite que les gens auraient voulu, mais on n’a rien coupé. Lui, il annonce des coupes de 700 millions $ dans l’enseignement.»

«En même temps, il dit qu’il veut développer la maternelle 4 ans, tout de suite, en quatre ans pour tous les enfants au Québec, a ajouté Philippe Couillard. Ça ne marche pas.»

«Il est devenu très dépensier, monsieur Legault. Alors qu’il était entré en politique pour la rigueur des finances publiques, ça n’a pas l’air d’aller dans la direction qu’il annonçait au début», a-t-il rappelé en évoquant la création de la CAQ.

– Avec la collaboration de Patrick Bellerose