L'ONG Save The Children attaqué par l'EI en Afghanistan

L'attaque contre les locaux de l'organisation Save The Children dans l'est de l'Afghanistan était toujours en cours plus de sept heures après son déclenchement mercredi, a annoncé l'ONG qui suspend ses opérations dans le pays.

«Nous pouvons confirmer que l'attaque contre nos locaux à Jalalabad est toujours en cours», a précisé le porte-parole de l'organisation dans un communiqué, contredisant un responsable provincial qui en avait annoncé la fin quelques heures auparavant, avec un bilan de deux morts et 14 blessés.

En conséquence, «toutes nos opérations à travers l'Afghanistan sont suspendues temporairement», a poursuivi le responsable, soulignant que «l'Afghanistan est l'un des endroits les plus difficiles au monde pour les travailleurs humanitaires».

Des tirs étaient toujours entendus par le correspondant de l'AFP sur place et le quartier bouclé par les forces de police et l'armée.

Le groupe Etat islamique a revendiqué l'opération via son organe de presse Amaq.

L'ONG Save the Children est présente en Afghanistan depuis 1976 et vient en aide à environ 1,4 million d'enfants à travers le pays.