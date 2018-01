Manifestation contre la hausse de taxe avant l’adoption du budget

Une trentaine de personnes seulement se sont réunies mercredi matin devant l’hôtel de ville de Montréal pour s’opposer à la hausse des taxes. Un des organisateurs, l’homme d’affaires Peter Sergakis, promettait de rassembler «quelques centaines» de résidents et commerçants mécontents.

«Il fait froid, ce n’est pas fini», s’est défendu Peter Sergakis, qui s’est dit très satisfait de l’organisation du rassemblement citoyen, tenu juste avant l’adoption du budget au conseil municipal.

«Je vous promets quatre années très sombres si la mairesse ne nous écoute pas», a ajouté le président de l’Association des propriétaires de bâtiments commerciaux du Québec, qui a l’intention de poursuivre les moyens de pression. Il a convenu plus tard en avant-midi de rencontrer ultérieurement la mairesse.

Rhonda Massad

Peter Sergakis

Peter Sergakis

Peter Sergakis

Rhonda Massad























«Vous nous avez menti, Mme Plante», ont scandé les manifestants sous une musique électronique, faisant référence à la promesse électorale de la mairesse Valérie Plante de ne pas hausser les taxes au-dessus du taux d’inflation.

«Je suis tanné de faire rire de moi. Mentir et sourire en même temps je trouve cela insultant», a déploré Ghislain Roy, propriétaire d’un logement dans le quartier Saint-Michel, qui s’oppose à la hausse de taxes.

Le budget 2018 prévoit d’augmenter le compte de taxes de 3,3 % en moyenne pour les résidents et de 3 % pour les commerçants.

Les villes liées en grogne

Les villes liées de leur côté devront augmenter leur contribution en moyenne de 5,3 % selon le budget.

«C’est un manque d’intégrité de la mairesse Plante. Elle a promis une augmentation pas au-dessus du taux d’inflation, et aujourd’hui les villes fusionnées doivent payer jusqu’à 6 fois le taux inflation, a critiqué Rhonda Massad activiste communautaire et créatrice du West Island Blog, qui est aussi à l’origine de la manifestation. C’est inacceptable, ça va nous affecter beaucoup.»

Cette dernière avait organisé dimanche une manifestation à Pointe-Claire, qui a rassemblé plusieurs dizaines de citoyens et des élus des villes défusionnées.

Malgré la présence des manifestants, Valérie Plante a assuré qu’elle ne changerait pas d’idée. «Pour moi, qu’ils viennent manifester leur mécontentement c’est normal. Nous allons aller de l’avant avec ce budget. On n’avait pas de marge de manœuvre et on agit de façon responsable», a-t-elle indiqué lors d’une mêlée de presse avant la séance du conseil municipal.