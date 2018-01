«Mauvaises conditions de détention»: des détenus veulent lancer une action collective

Une action collective pourrait voir le jour, à Québec, et regrouper des milliers de détenus qui ont été gardés, au cours des dernières années, dans «des conditions inhumaines et complètement illégales».

Cette boite de pandore, c’est la famille Cozak – Daniel, Charles et Samuel – qui entend l’ouvrir avec l’aide de son avocat, Me Stéphane Harvey.

Dans une mise en demeure signifiée le 18 janvier dernier à la Procureure générale du Québec, au ministère de la Sécurité publique et au Centre de détention d’Orsainville, les trois hommes réclament la somme de 2 250 000 $.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Un montant qui pourrait compenser pour «les mauvaises conditions d’hébergement» qu’ils ont subies lors de leur incarcération, qui s’est déroulée sur une période de 26 mois entre les mois de septembre 2015 et novembre 2017, date à laquelle la juge Réna Émond a prononcé un arrêt des procédures à l’égard des trois hommes accusés de production de stupéfiants.

Illégalités «variées»

«Le spectre des illégalités commises par vos services envers nos clients durant cette période est très varié», écrit Me Harvey dans le document dont Le Journal a obtenu copie.

À titre d’exemple, l’avocat parle de «conditions d’hébergement totalement insalubres et inhumaines», comme «les faire dormir à même le sol d’une cellule d’une autre personne incarcérée à environ vingt centimètres d’une cuvette de toilette pendant des semaines».

Une pratique qui, selon Me Harvey, serait «normalisée et appelée camping par l’administration de l’établissement de détention de Québec».

Toutefois, selon lui, «ce n'est pas parce que quelqu'un a commis un crime ou qu'il est présumé en avoir commis un qu'il peut être traité comme un chien», a imagé l’avocat.

Documenté «de l’intérieur»

Selon les clients de Me Harvey qui ont «documenté de l’intérieur» la vie qui leur a été offerte au centre de détention, on parle aussi «d’agents des services correctionnels qui ont incité d’autres personnes incarcérées à s’en prendre physiquement à eux, des centaines de fouilles à nu abusives, la sous-alimentation, l’absence négligente de traitement médical d’urgence, la violation de certains droits garantis par la Charte et des agressions de toutes sortes».

«Mes clients ont aussi vécu la réclusion injustifiée en cellule, 23 heures sur 24, pendant des périodes prolongées et injustifiées», a déploré Me Harvey qui a ajouté qu’en détention, ses clients s’étaient aperçus qu’il s’agissait là de pratiques «généralisées» et qu’en raison de cela, un recours collectif pourrait voir le jour.

«Tous les gens qui vont prétendre avoir subi le même genre de traitement pourraient, éventuellement, se joindre à mes clients pour faire valoir leurs droits. Un recours qui pourrait être astronomique puisque chacun a sa petite histoire face à ces pratiques qui sont institutionnalisées», a-t-il précisé.

Rappelons qu’en décembre, le clan Cozak a également envoyé une mise en demeure de 22,5 M$ à la Procureure générale du Québec, au directeur des poursuites criminelles et pénales et à la Sûreté du Québec puisqu’il estime avoir été victime «d’une enquête bâclée» et d’un «cafouillage judiciaire».à

Somme réclamée à la Procureure générale du Québec, au ministère de la Sécurité publique et à l’Établissement de détention de Québec

Daniel Cozak : 1 M$

Samuel Cozak : 750 000$

Charles Cozak : 500 000$