PKP dans une position «sensible», croit Couillard

Le premier ministre Philippe Couillard a refusé mercredi de spéculer sur le retour possible de Pierre Karl Péladeau en politique.

«Il n’a pas confirmé encore [...] Quand il aura fait son annonce, s’il la fait, on en reparlera», a-t-il simplement commenté depuis la Chine, où il mène une mission économique.

Le président de Québecor et ex-chef du Parti québécois avait affirmé la veille au micro de Radio-Canada qu’il n’exclut pas un retour en politique. Il a ajouté être présentement «en réserve de la république».

S’il n’a pas voulu commenter le retour possible de son ancien adversaire politique, Philippe Couillard souligne que Pierre Karl Péladeau demeure l’actionnaire de contrôle d’un important groupe de presse.

«Ce n’est quand même pas anodin que le patron de l’organisation de médias qui est la plus répandue au Québec soit également un adversaire politique déclaré, ou un partisan politique actif, a-t-il déclaré. Il n’y a pas beaucoup d’exemples comme ça. Je pense que ça suscite des enjeux et c’est à la société d’en discuter et a lui, également, d’en discuter.»

«Le rôle combiné d’un propriétaire d’un groupe de presse et d’un acteur politique actif et partisan... il y a quelque chose de très sensible. Pas juste chez nous, ça le serait partout dans le monde», a-t-il ajouté.

Pierre Karl Péladeau peut-il se contenter d’un second rôle aux côtés du chef du PQ, Jean-François Lisée ? «Je pense que le Parti québécois en aura plein les bras», a-t-il laissé tomber, sans expliquer sa pensée.