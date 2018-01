Polémique autour d'une designer russe pour un message jugé raciste

La créatrice russe Ulyana Sergeenko, qui a présenté mardi sa collection de haute couture à Paris, s'est retrouvée au centre d'une polémique, accusée de racisme après avoir envoyé un message employant le mot «nègre» à son amie, l'entrepreneuse et blogueuse Miroslava Duma.

Miroslava Duma, une fashionista russe habituée des défilés, a publié sur son compte Instagram une photo éphémère (une story), d'un bouquet de fleurs accompagné d'un petit mot qui lui avait été envoyé par Ulyana Sergeenko. «To my niggas in Paris» («Pour mes nègres à Paris»), était-il écrit sur le carton, en référence à une chanson de Kanye West et Jay-Z du même nom.

Cette publication sur Instagram, où l'«influenceuse» compte 1,6 million d'abonnés, a depuis disparu de son compte mais a été reprise par de nombreux utilisateurs de ce réseau social, qui se sont offusqués du vocabulaire de l'échange entre ces deux femmes blanches.

Notamment le blogueur bryanboycom, très populaire dans la planète mode. «Le racisme et l'ignorance sont bien réels», a-t-il fustigé sur son compte Instagram. «J'espère que ce n'est pas vrai», a quant à elle réagi Naomi Campbell dans un message éphémère, selon des captures d'écran de son compte.

Face à la polémique, Miroslava Duma a présenté ses excuses. «Je présente mes sincères excuses pour ma regrettable story Instagram», a-t-elle écrit sur ce réseau social. «La phrase est une référence au titre d'une chanson de Kanye West et Jay-Z. Le mot est très offensant, je regrette de l'avoir promu (...) Je respecte profondément les gens de toutes origines et déteste toute forme de racisme et de discrimination».

♥️🙏🏼 Une publication partagée par Miroslava Duma (@miraduma) le 23 Janv. 2018 à 9 :07 PST

Selon des captures d'écran de son compte Instagram, Ulyana Sergeenko a elle aussi présenté des excuses, avant de les effacer.

Dans une publication mercredi, Miroslava Duma a également fait amende honorable pour des propos «offensants» qu'elle avait tenus en 2012, visant notamment le modèle transgenre Andreja Pejic.

La fashionista russe avait déjà été au centre d'une polémique en 2014, quand son blog de mode, Buro 24/7, avait publié une photo montrant la galeriste Dasha Zhukova, ancienne épouse du milliardaire russe Abramovich, assise sur une chaise en forme de femme noire à moitié nue.