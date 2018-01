Près de 32 000 clients toujours privés d'électricité

Quelques milliers de clients sont toujours privés d’électricité à travers la province, au lendemain des précipitations de pluie verglaçante.

Mardi soir, près de 64 000 foyers étaient privés d’électricité sur l'île de Montréal et la Rive-Sud.

Les équipes d’Hydro-Québec ont travaillé toute la nuit pour rétablir le courant.

Mercredi en début de matinée, un peu moins de 32 000 clients étaient encore privés d’électricité sur l’ensemble du Québec, dont plus de 116 dans la région de Montréal. En matinée, la Montérégie restait la plus affectée avec plus de 27 000 pannes.

Les conditions météo vont s’améliorer

Les avertissements de tempête hivernale émis par Environnement Canada sont toujours en vigueur pour plusieurs régions du Québec. Même si les conditions vont s’améliorer au cours de la journée, les Québécois doivent rester prudents en raison de la présence de verglas, que ce soit sur les trottoirs ou sur la chaussée.

La tempête, annoncée plusieurs jours à l'avance, a laissé entre sept et 12 mm de verglas sur la grande région de Montréal, mardi.

Mercredi, même si les conditions météorologiques vont s’améliorer, les routes seront encore glacées et la prudence reste de mise. Les précipitations devraient cesser mais des vents de l'ouest, jusqu'à 70 km/h balayeront certains secteurs.

Le temps va rapidement être chassé par un système de haute pression qui s'installera dès mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, le mercure a chuté au sud du Québec et pourrait continuer de baisser.

Le soleil fera son grand retour jusqu’à la fin de la semaine, avec des températures dans les valeurs saisonnières. La prochaine dépression à surveiller ne devrait pas se pointer au Québec avant dimanche ou lundi.