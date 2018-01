«Prime jaquette»: le PQ et la CAQ critiquent un gaspillage de fonds publics

La CAQ et le PQ voient comme un gaspillage de fonds publics la «prime» offerte aux médecins spécialistes pour revêtir un habit de protection lorsqu’ils doivent traiter des patients en isolement.

Notre Bureau d’enquête révélait mercredi matin que Québec a versé 8 millions $ depuis trois ans pour cet extra de 65,95 $ que peuvent facturer les médecins chaque fois qu’ils doivent enfiler gants, masque et jaquette pour soigner un patient en isolement.

«C’est aberrant!», a résumé le député de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Paradis, en entrevue à l’Agence QMI.

«C’est de l’argent mal dépensé, qui aurait pu servir à bien d’autres choses, comme engager des infirmières ou mettre plus de ressources à l’urgence pour faire en sorte que les listes d’attentes soient moins importantes», a-t-il ajouté.

M. Paradis a également déploré le manque de transparence du ministre de la Santé et le fait qu’une enquête journalistique ait été nécessaire pour rendre publique cette information.

«Le ministre dit qu’il y a d’autres [primes]. Bien s’il y a d’autres choses, si on est au courant de ça depuis trois ans [...], qu’on les mette en lumière, qu’on questionne cette utilisation des fonds publics», a-t-il dit.

Pas plus de service

De son côté, la députée péquiste Diane Lamarre a également critiqué cette utilisation des deniers publics.

«On fait en sorte que cet argent-là ne serve qu’à diviser un acte global pour lequel la rémunération était déjà couverte», a-t-elle expliqué. On dépense plus d’argent, mais il n’y a pas d’augmentation de service.»

À l’instar de son homologue caquiste, Mme Lamarre a réitéré l’importance de revoir le mode de rémunération des médecins.

«C’est la démonstration que cette façon de faire, dans la rémunération des médecins, doit être revue», a-t-elle expliqué.

Enveloppe globale

De son côté, le ministre de la Santé a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas d’une contribution supplémentaire offerte aux médecins, mais plutôt d’une somme déjà comprise dans une «enveloppe globale»

«Comment cette enveloppe est répartie, ça appartient à la Fédération des médecins spécialistes du Québec», a indiqué M. Barrette, en entrevue à TVA Nouvelles.

Il est d’ailleurs pour l’idée de mieux rémunérer les médecins lorsqu’ils traitent des cas lourds, mais reconnaît que l’étiquette «prime jaquette» est «un peu ridicule».

«Ce n’est pas le fait de se ganter qu’on paie, ou le fait de porter une jaquette, on paie une consultation plus longue, plus complexe, parce que le patient est plus malade», a-t-il souligné.

- Avec la collaboration de Marc-André Gagnon