Trop de formulaires administratifs à remplir

Les trois quarts des entreprises œuvrant au sein de l’industrie de la construction souhaiteraient avoir moins de formulaires administratifs à remplir et moins de règlements auxquels se soumettre, indique un sondage mené auprès de 302 propriétaires de PME.

Les gens d’affaires interrogés jugent que la Commission de la construction du Québec (CCQ) et la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) imposent trop de paperasserie et d’exigences, qui, au final, alourdissent leurs opérations.

Un entrepreneur sur deux (47 %) dit par ailleurs craindre de ne pas être traité équitablement par les inspecteurs de la CCQ. Pire encore, 47 % des répondants «estiment que les inspecteurs de la CCQ ne se conduisent pas toujours avec professionnalisme», a-t-on précisé par communiqué, jeudi, au moment de dévoiler les résultats du sondage mené pour le compte de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) dans le cadre de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie 2018.

Du côté de la RBQ, 52 % des propriétaires de PME croient que les délais de traitement des dossiers sont raisonnables, 39 % les jugeant exagérés. Cinquante-six pour cent des répondants soutiennent que les inspecteurs de la RBQ sont professionnels.

«On dit depuis longtemps que cette industrie est surréglementée, a dit Bruno Leblanc, directeur des affaires provinciales de la FCEI. Cela n’est pas étonnant, car en plus de devoir traiter avec les obligations qui sont imposées à l’ensemble des entreprises, les PME de cette industrie ont aussi à se plier aux obligations en lien avec d’autres organismes spécialisés comme la CCQ et la RBQ.»

Le carnet de référence pas plus efficace

Quarante-neuf pour cent des entrepreneurs jugent que le carnet de référence n’est pas plus efficace que le placement syndical qui prévalait auparavant et 57 % disent que la CCQ «ferait preuve d’excès de zèle dans l’application des règles relatives au carnet».

Par ailleurs, 71 % des entrepreneurs indiquent que les amendes de la CCQ sont déraisonnables, alors que le même chiffre tombe à 47 % en ce qui a trait au RBQ.

«Nous recevons des appels de membres qui se plaignent d’avoir reçu une amende sans savoir exactement comment le montant en a été fixé, a poursuivi M. Leblanc. Nous avons été informés que la CCQ a posé des gestes pour améliorer la situation et la transparence et nous l’encourageons à poursuivre dans cette voie pour apporter plus de clarté lorsqu’une amende est [donnée]. En outre, il semble difficile ou peu évident pour les entrepreneurs d’en appeler d’une décision. Il faudrait prévenir qu’une impression d’arbitraire ou d’iniquité se dégage des interventions de la CCQ auprès des entrepreneurs.»

Le sondage a été réalisé auprès de 302 propriétaires de PME. La marge d’erreur est de plus ou moins 5,64 %, 19 fois sur 20.