Trudeau et Netanyahu abordent la place de l'Iran

Le premier ministre canadien Justin Trudeau et son homologue israélien Benjamin Netanyahu ont abordé mercredi à Davos «la position de l'Iran dans la région», selon le cabinet du chef du gouvernement canadien.

La rencontre bilatérale en marge du Forum économique mondial dans la station suisse n'avait pas été annoncée à l'agenda pourtant très détaillé de Justin Trudeau à Davos.

«Les deux dirigeants ont discuté de la sécurité régionale au Moyen-Orient, et notamment de la situation concernant le processus de paix. Ils ont particulièrement parlé de la position de l'Iran dans la région», selon le compte-rendu de la rencontre diffusé par les services de M. Trudeau.

Aux Nations unies fin décembre, le Canada s'était abstenu lors du vote d'une résolution condamnant la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël.

Après la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, le premier ministre canadien avait marqué son désaccord en affirmant que le Canada ne déménagerait «pas (son)ambassade de Tel-Aviv».

MM. Trudeau et Netanyahu ont également «discuté des liens économiques entre leurs pays», et ont convenu de «moderniser l'Accord de libre-échange Canada-Israël». Après l'accord en 2015 sur le programme nucléaire iranien, le Canada avait levé partiellement début 2016 ses sanctions économiques contre l'Iran et avait repris un dialogue diplomatique.