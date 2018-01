Une femme blessée dans un braquage à domicile

Le service de police de la Ville de Sherbrooke tente d’identifier deux suspects responsables d’un braquage à domicile, survenu dans une résidence de la rue Sainte-Famille à Sherbrooke.

Le 16 janvier dernier, deux femmes se sont introduites de force dans le logement situé au rez-de-chaussée, vers 19h30. Une altercation aurait eu lieu avec la locataire. Cette dernière a été frappée à coup de bâton et à coup de poing avant de se faire voler des articles électroniques. Les suspectes ont ensuite pris la fuite.

La police de Sherbrooke recherche une première suspecte âgée entre 25 et 30 ans, mesurant 5 pi 4 po ou 5 pi 5 po, et pèserait environ 250 lb. Elle avait les cheveux noirs attachés et un tatouage sur la poitrine.

La seconde suspecte aurait une quarantaine d’années, de la même taille et pèserait environ 125 ou 130 lb. Elle avait les cheveux courts blonds. Lors de l’agression, elle portait un manteau court gris.

Toute personne ayant des informations permettant de les retrouver peut communiquer avec le Service de police en composant le (819) 821-5555 ou anonymement en contactant Échec au crime au 1-800-711-1800 ou via le site web www.echecaucrime.com.