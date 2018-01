Une mission pour courtiser WestJet et Porter

Dans le but d’augmenter la concurrence et de faire baisser les coûts du transport en régions, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec rencontreront les transporteurs aériens Porter et WestJet à Toronto et à Calgary, jeudi et vendredi.

«Nous voulons écouter Porter et WestJet et leur demander pourquoi ils ne sont pas présents au Québec», a indiqué Alexandre Cusson, président de l’UMQ et maire de Drummondville, lors de l’annonce de la mission mercredi matin à Québec.

«Nous sommes à l’ère où tout va vite et les gens ont besoin de se déplacer plus vite. Le transport aérien c’est un moteur économique (...). Les tarifs sont loufoques. Un billet Gaspé-Montréal-Cuba est 62$ moins cher que le simple billet Gaspé-Montréal», fait remarquer Daniel Côté, maire de Gaspé et président du comité sur le transport aérien de l’UMQ.

L’UMQ et l’Alliance ont rencontré mercredi matin la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, pour discuter de leur mission et de leurs problèmes. Ils estiment que les aéroports régionaux auront besoin de 282 millions $ d’investissement au cours des cinq prochaines années.