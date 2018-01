Verglas, pannes, trottoirs glacés et nids de poule

Une dizaine de millimètres de verglas ont suffi à plonger dans le noir des milliers d'abonnés d'Hydro-Québec. Dans certains cas, comme à Sainte-Julie en Montérégie, la panne a duré plus d'une quinzaine d'heures.

«Je suis travailleuse autonome. Je travaille de chez moi. Je peux quasiment pas travailler, c'est vraiment limité. Moi, ça a un impact», raconte Nathalie D’Astous, résidente de Sainte-Julie.

Du haut de l'hélicoptère TVA Nouvelles, ce matin, on pouvait voir les équipes à l'oeuvre. Hydro a même dépêché des monteurs de ligne de la Rive-Nord en renfort sur la Rive-Sud.

L’hiver très rude en dents de scie occasionne toutes sortes de problèmes pour une industrie qui vit justement des conditions météo hivernales comme les monts de ski où on a dû travailler durant des heures pour pouvoir rétablir les opérations.

«C'est une glace concassée qu'on va raffiner de jour en jour. Il y a deux semaines, le coup d'eau qu'on a eu, cette variation-là était encore plus dure pour nous encore que le verglas, bien que, actuellement, je ne vous cacherai pas qu'on a travaillé jour et nuit encore pour se remettre sur pied», explique Michel Couture de Ski Saint-Bruno.

Trottoirs verglacés

Marcher sur les trottoirs aujourd'hui au centre-ville de Montréal, à bien des endroits, ça relevait carrément du défi. Certains endroits étaient quand même praticables. Mais la qualité variait, dépendamment des arrondissements.

«On n'est pas satisfait de tous les trottoirs, mais effectivement, on a eu des gains intéressants. Dans le centre-ville, les trottoirs sont bien déglacés, ça va bien. Il y a des rues locales ou on doit intervenir davantage», précise Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Il y a les trottoirs qui posent problème, mais également des amoncellements de neige devenue glace, ça complique le stationnement, entre autres au centre-ville de Montréal.

«À moyen terme, d'ici la fin de semaine, on va avoir un redoux. Alors, cette glace-là, on va la laisser fondre, et on va la travailler avec des équipements», ajoute M. Sabourin.

L’hiver est «extrêmement difficile! Ça a été très, très, très enneigé au début de l'hiver, et là, on a une succession de yoyo météo», précise Philippe Sabourin.

Il n’y aura pas de chargement de la neige dans les heures et jours à venir. Les cols bleus pourront donc se consacrer sur autre chose. À compter de 19h, se met en branle une opération de colmatage de nids-de-poule dans la métropole.