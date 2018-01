200 millions $ pour rénover de fond en comble le Centre Eaton

Ivanhoé Cambridge poursuit son plan d’investissements de 1 milliard $ au centre-ville de Montréal. Elle a annoncé jeudi qu’elle injecte 200 millions $ dans la rénovation du Centre Eaton, des travaux déjà entrepris qui se dérouleront en même temps que la réfection majeure de la rue Sainte-Catherine Ouest.

Le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec regroupera ainsi le Centre Eaton et le Complexe Les Ailes pour en faire un seul et même centre commercial, l’un des plus achalandé de la Belle Province avec ses 30 millions de visiteurs annuels.

Dans le cadre de ces travaux devant s’achever en 2020, Ivanhoé Cambridge souhaite redéfinir l’expérience de magasinage en «créant un environnement commercial pleinement intégré et entièrement redéfini». La rénovation des aires communes des deux édifices sera ainsi entreprise avec les mêmes finis pour harmoniser les espaces.

Le Centre Eaton comptera notamment des halles gastronomiques et de nouveaux locaux commerciaux, incluant quelques-uns de grande taille, dont certains donneront sur la rue Sainte-Catherine Ouest.

«La force de la rue Sainte-Catherine, c'est sa capacité à se réinventer continuellement, a dit Claude Sirois, président, Centres commerciaux d'Ivanhoé Cambridge. Notre clientèle très exigeante souhaite un projet novateur, durable et qui se distingue par son urbanité [...] Nous avons l'ambition de redéfinir l'expérience de magasinage en milieu urbain au centre-ville.»

Afin de ne pas décourager les clients à continuer de fréquenter Centre Eaton pendant les rénovations, alors que la rue Sainte-Catherine sera elle aussi l’objet d’une intervention importante, Ivanhoé Cambridge a précisé à l’Agence QMI qu’une stratégie marketing sera déployée pour faciliter les déplacements des consommateurs. D’autres travaux dans le même secteur viseront par ailleurs à accueillir les trains du Réseau électrique métropolitain.

Dans le cadre de son plan de 1 milliard $, l’entreprise a jusqu’ici rénové le Fairmont Le Reine Elizabeth, en plus de construire la Maison Manuvie. En parallèle des améliorations entreprises du côté du Centre Eaton, Ivanhoé Cambridge s’attaquera aussi à Place Ville Marie, le gratte-ciel emblématique de la métropole, à la faveur de travaux devant être réalisés d’ici 2019.