30 jours de prison et 150 000 $ d’amende pour un restaurateur

Un restaurateur montréalais a été condamné à payer une amende de plus de 150 000 dollars et à une peine d’emprisonnement de 30 jours, après s’être reconnu coupable de fraude fiscale, a annoncé jeudi Revenu Québec.

Dionisios Gianniotis et sa société, Restaurant Nouveau Verdun, ont reconnu leur culpabilité le 17 décembre au palais de justice de Montréal.

La société et son administrateur ont plaidé coupables à des accusations relatives à la Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la Loi sur la taxe d'accise (TPS). Plus précisément, ils ont admis avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses et avoir volontairement omis de percevoir et de remettre les taxes

«M. Gianniotis a aussi reconnu avoir utilisé un programme informatique qui a permis de générer près de 125 000 fausses factures à l'image de celles produites par le module d'enregistrement des ventes (MEV). Ainsi, des factures contenant les renseignements prévus par la Loi n'ont pas été remises aux clients», a fait savoir Revenu Québec dans un communiqué.

Les infractions reprochées à Dionisios Gianniotis et à son restaurant se sont déroulées entre le 25 juin 2012 et le 20 mars 2014.