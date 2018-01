Amende salée pour un producteur de gaz naturel après la mort d’oiseaux

Le producteur de gaz naturel, Painted Pony Energy a reçu une amende totale de 235 000 $ après que 14 oiseaux migrateurs aient été retrouvés morts à la surface d'un réservoir situé au nord de Fort St. John, en Colombie-Britannique.

Après avoir plaidé coupable le 31 mai 2017, Painted Pony Energy a été condamné le 22 décembre dernier devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique pour avoir rejeté une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans une région fréquentée par ces derniers.

Pour ces infractions à la loi de 1994 concernant la protection des populations d’oiseaux migrateurs et leurs nids, le tribunal a condamné l’entreprise à verser 115 000 $ à Canards Illimités Canada. Ainsi que 57 500 $ à l'observatoire de la nature de MacKenzie et 57 500 $ à la Oiled Wildlife Society of British Columbia. Finalement, elle devra aussi donner 5 000 $ au Fonds pour dommages à l'environnement.

L’entreprise sera également inscrite au Registre des contrevenants environnementaux, qui permet au public d’effectuer des recherches sur les condamnations prononcées contre certaines compagnies.

C’est une enquête, menée par des agents d’Environnement et Changement climatique Canada qui a révélé qu'entre mars et avril 2013, 14 oiseaux migrateurs morts ont été trouvés à la surface d'un réservoir de stockage à ciel ouvert.

Depuis, Painted Pony Energy dit avoir mis en place de nouveaux dispositifs sur le réservoir en question pour éviter que d’autres oiseaux s’y retrouvent piégés.