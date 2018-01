Avec le départ soudain du chef du Parti conservateur de l’Ontario, visé par des allégations de harcèlement sexuel, les analystes de «La Joute» pensent que Caroline Mulroney, la fille de l’ancien premier ministre canadien Brian Mulroney, pourrait bien prendre sa place.

Bernard Drainville croit «qu’elle aurait de bonnes chances de gagner pour être cheffe», mais qu’elle aurait aussi «de bonnes chances de gagner comme première ministre». Des élections générales dans cette province sont prévues en juin prochain.

Mais est-ce qu’elle en aurait l’étoffe? Luc Lavoie, qui la connait bien, en est convaincu.

«Mme Mulroney, Caroline, est une femme absolument, et je vous le dis, absolument remarquable», affirme-t-il.

Diplômée de l’université Harvard et ayant travaillé dans «la plus grande firme d’avocats de New York, Caroline Mulroney aurait tout pour réussir en politique, selon lui.

«Elle est d’une aisance sociale extraordinaire, décrit-il. Elle a hérité du côté de son père très charmeur et elle a hérité de cette grande classe qu’a toujours projetée sa mère.»

Mme Mulroney était déjà désignée candidate pour représenter les couleurs du Parti conservateur de l'Ontario dans la circonscription de York-Simcoe aux prochaines élections provinciales.

«Peut-être que Caroline Mulroney voulait aller chercher une expérience ontarienne, aller se former une bonne base politique à Toronto et ensuite s’en venir à Ottawa», suggère Bernard Drainville. Une hypothèse que confirme Luc Lavoie : «C’était ça le plan Bernard!»

L’ancienne mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, croit elle aussi que Mme Mulroney pourrait surprendre.

«Je ne connais pas personnellement Caroline Mulroney, mais je vous avoue que ça fait quelque temps que je la suis, dit-elle. Je la trouve fascinante, intéressante. C’est une question de temps.»