La proposition du Parti québécois de ramener le tarif unique dans les services de garde subventionnés a échauffé les esprits chez les collaborateurs de l’émission «La Joute», jeudi.

Pour Luc Lavoie, qui est en désaccord avec le système actuel des centres de la petite enfance (CPE), le cas des garderies, «ça se règle par des méthodes fiscales, pas en donnant du membership à la CSN».

«Franchement, j’en ai marre des grèves puis des histoires de chantage par les grandes centrales syndicales et du Parti québécois avec qui ils veulent recommencer à faire des mamours, a-t-il déclaré. Faites vos mamours, je ne changerai pas d’idée.»

Caroline St-Hilaire croit pour sa part que la proposition du PQ est «non seulement intéressante pour les femmes, mais pour les familles». «On le sait, les CPE, ça a aidé les femmes, affirme-t-elle. Peut-être que ça ne t’a pas aidé, toi, Luc, mais ç'a aidé beaucoup de femmes au Québec.»

«Comment ça se fait qu’on demeure la province la plus pauvre? demande alors Luc Lavoie. Comment ça se fait qu’on demeure la province la plus taxée? Si ça a aidé tant que ça l’économie, ça a donné de drôles de résultats.»

«Luc, t’es tellement démagogue, Christophe Colomb! lui réplique Bernard Drainville. Je ne te reconnais pas!»

M. Drainville rappelle que les CPE contribuent grandement au développement des enfants. «Ils sont stimulés, ils ont des programmes éducatifs, des programmes pédagogiques, il y a du monde qui leur apprend des choses et ça leur donne une longueur d’avance quand ils arrivent à l’école primaire», soutient-il.

Malgré tout, Luc Lavoie pense qu’un tel apprentissage pourrait se faire dans des garderies privées.

«Je ne l’achète pas ce choix de société, s’exclame-t-il. C’est pas vrai qu’il y a eu un choix de société. Il y a eu un lobbying par les syndicats. On nous a créé un besoin. Il n’y a pas d’autres juridictions en Amérique qui ont ça. Alors nous on fait des choix de société! On est distincts! Ben soyons distincts puis cassés!»

Une position que l’ex-mairesse de Longueuil ne partage pas du tout.

«En fait, je suis troublée Luc, parce que tu mélanges tout, ajoute Caroline St-Hilaire. Je peux te suivre sur la question des relations de travail. Que tu fasses un débat sur les centrales syndicales, je peux te suivre. Que tu fasses un débat sur la pertinence des syndicats et que tu fasses un problème avec les femmes ont utilisé les CPE soit pour se sortir de la misère, soit pour aller travailler, soit pour sortir de l’indépendance, je le prends personnel. Je trouve ça épouvantable qu’en 2018, Luc Lavoie tienne ce genre de discours-là.»