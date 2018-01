Des élèves de l’école primaire dans une roulotte depuis près d'un an

Depuis près d'un an, une roulotte sert de classe aux élèves de 4e année de l'école des Deux rivières à Saint-Lucien, dans le centre du Québec.

Le nombre d'élèves a augmenté et l'espace à l'intérieur de l'école ne suffit plus. Des classes et le gymnase ont aussi été déménagés dans le centre communautaire.

Des parents, la mairesse de Saint-Lucien Diane Bourgeois et le député provincial Sébastien Schneegerger souhaitent que la Commission scolaire des Chênes fasse une demande formelle d'agrandissement au ministère de l'Éducation.

Mais la commission scolaire dit avoir les mains liées pour des raisons administratives, notamment, parce que le bâtiment de l'école appartient à la municipalité.

La commission scolaire se dit préoccupée par la qualité de vie des jeunes. Elle propose que la municipalité lui cède le bâtiment ou encore que la construction d'un nouveau gymnase soit entreprise grâce au programme d'infrastructure sport-loisir.