Des milliardaires «magasinent» au Québec

La famille Dassault, une des plus grandes fortunes de France, proche de la famille Desmarais et marchand d’armes, vient d’acheter à gros prix l’immeuble qui abrite le magasin Apple de la rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. Le montant de la transaction s’élève à 25 millions de dollars.

Selon des documents notariés consultés par «Le Journal de Montréal», le bras immobilier du holding Groupe industriel Marcel Dassault au Canada, Dassault Immobilier, a procédé la semaine dernière à l’acquisition du 1321, rue Sainte-Catherine Ouest.

L’ancien sénateur et marchand d’armes Serge Dassault (et sa famille) arrive au cinquième rang des plus grandes fortunes de France, avec un patrimoine estimé à plus de 21,6 milliards d’euros (33 milliards de dollars canadiens), selon le magazine Challenges.

La famille Dassault doit sa richesse à ses investissements dans les secteurs de l’armement et de l’aéronautique, notamment.

Dassault Aviation fabrique l’avion de combat Rafale, qui pourrait éventuellement intéresser le Canada en 2019 lors du renouvellement de la flotte des appareils de combat pour l’Aviation royale canadienne.

Le holding de la famille Dassault détient aussi des participations dans plusieurs entreprises, dont le quotidien Le Figaro et des immeubles situés sur la célèbre avenue des Champs-Élysées à Paris.

Prix élevé

Le prix payé par Immobilier Dassault, soit 25 millions de dollars, est beaucoup plus élevé que le prix de l’évaluation municipale estimé à 15,9 millions de dollars par la Ville de Montréal.

L’immeuble de deux étages de la rue Sainte-Catherine, qui abrite un locataire de marque (Apple) depuis 2008, appartenait à Gabriel et Michel Bitton, cofondateurs et administrateurs de la marque de vêtements Buffalo Jeans.

Les frères Bitton de Montréal avaient acheté l’immeuble de près de 10 000 pieds carrés en octobre 2010 pour la somme de 15,7 millions de dollars.

D’autres propriétés au Québec

Le Québec n’est pas étranger aux Dassault. En 2015, le fils de Serge Dassault, Thierry, et son épouse, Catherine Biettron, ont mis la main sur un penthouse des résidences du Ritz-Carlton à Montréal pour 3,3 millions de dollars.

Le couple détient également un domaine près du lac Memphrémagog, en Estrie, acquis pour 4,45 millions de dollars en 2013.

Un autre fils de Serge Dassault, Laurent, connaît très bien le Québec pour avoir siégé pendant des années au conseil d’administration de Power Corporation.

Personne hier chez Dassault Immobilier Canada n’a rappelé «Le Journal de Montréal».