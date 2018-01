Des milliers d’entrepreneurs ont rendez-vous à la Place Bonaventure

Les entrepreneurs se donnent de nouveau rendez-vous aujourd’hui à la Place Bonaventure pour la première édition de l’Expo Entrepreneurs, qui s’est ouvert hier à Montréal.

Le rassemblement est tout désigné pour les gens qui veulent lancer leur propre entreprise et qui sont à la recherche d’outils pour les aider, que ce soit des conseils, des ressources ou encore des stratégies de financement.

Se déroulant sous la forme d’ateliers et de rencontres, l’événement a déjà attiré plus de 5000 personnes.

Parmi celles-ci, la mairesse de Montréal, Valérie Plante. «Ça fourmille d’énergie, on le voit, tout le monde qui s’affaire, observe-t-elle. C’est très important de soutenir les jeunes entrepreneurs et les start-ups. Ça s’inscrit dans la lignée des investissements que nous avons annoncés dans notre budget. Faut pas l’oublier, 73 millions de dollars, c’est le plus gros investissement en développement économique dans l’histoire de Montréal.»

Selon son fondateur, Nima Jalalvandi, l’événement est conçu par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Il fait le constat suivant: «On est chanceux au Québec, il y a une richesse dans l’écosystème, il y a du soutien public, il y a plus de 300 organismes pour aider les entrepreneurs à longueur d’année avec leur projet d’affaires», explique-t-il.

Président de Polycor

L’un des plus importants partenaires d’Expo Entrepreneurs est le président de Polycor. Invité du segment «Carte d’affaires» du TVA 12h d’aujourd’hui, Patrick Pérus trouvait passionnant le fait de «rencontrer l’écosystème entrepreneurial, les gens qui cherchent à créer au Québec».

«C’était vraiment un moment spécial, confie-t-il. L’énergie et la créativité que j’ai vues hier parmi les 5000 participants, c’était quelque chose d’exceptionnel.»

À la tête de la compagnie Polycor depuis 10 ans et en affaires depuis le début de sa carrière, M. Pérus estime que de vouloir devenir entrepreneur repose sur un «acte inconscient». «Au départ, on est enthousiaste sur son projet, typiquement, on n’écoute pas trop les critiques des gens.»

Un salon comme Expo Entrepreneurs est une occasion intéressante pour tester ses idées et rencontrer des personnes d’expérience, croit-il. Personnellement, il y a fait la rencontre de nombreux jeunes dont le «niveau d’intelligence et de compréhension de leur projet était vraiment exceptionnel», souligne-t-il.

Patrick Pérus note que plusieurs entrepreneurs aguerris profitent de leur présence pour partager leur expérience et encourager les jeunes à se lancer dans cette folle aventure. «Réussir, ça commence souvent par des échecs, et ça, on l’apprend aussi au salon. Il y a une énergie et une envie d’entreprendre au Québec qui est historique», ajoute-t-il.