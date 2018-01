Deux pilotes d'hélicoptère encouragent les jeunes filles

Un hélicoptère de sauvetage de la base de Bagotville s’est posé jeudi après-midi dans la cour de l'école primaire Vanier du secteur Chicoutimi-Nord, à Saguenay, pour venir à la rencontre des élèves.

Leur but: encourager les jeunes filles qui veulent choisir un métier non traditionnel.

Quand l'appareil s'est pointé, vers 13 h 45, tous les élèves se sont rués vers les fenêtres de leur classe. Plusieurs ont salué de la main les pilotes pendant que l'appareil se posait.

«C'est vraiment exceptionnel de voir un hélicoptère ici! On ne voit pas ça tous les jours», s'est enthousiasmée une élève de sixième année.

Le capitaine Jean-Benoît Girard-Beauseigle a bien remarqué les signes des élèves, mais gardait sa concentration.

«La neige dans la cour d'école se soulevait et ça compliquait notre vision», a-t-il expliqué en débarquant.

Lui et sa collègue, la capitaine Paula Findteler, rencontraient les élèves dans le cadre d'une activité du groupe Accès-Travail-Femme, avec le thème de la mixité sur le marché du travail.

«Les femmes pilotes d'hélicoptères sont de plus en plus nombreuses, a précisé le capitaine Girard-Beauseigle. Sur 30 pilotes d'hélicoptère dans les Forces armées canadiennes, elles sont six ou sept.»

«Je veux simplement dire aux enfants qu'il est possible de réaliser ses rêves, a renchéri la capitaine Findteler. Il faut attaquer et aller chercher les connaissances.»

Les élèves de l'école ont pu se familiariser avec l'appareil pendant leur récréation. Les deux capitaines et leur assistant ont répondu à toutes les questions.

«Je ne sais pas si je serais capable de piloter un jour, a mentionné une jeune élève. Il y a tellement de boutons que j'aurais du mal à me souvenir de tout.»