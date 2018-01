Hausse des ventes chez Richelieu au quatrième trimestre

Les ventes du fabricant et distributeur de produits de quincaillerie Richelieu ont crû fortement au quatrième trimestre de l'exercice, en raison de la croissance interne et des acquisitions.

Pour la période de trois mois qui s’est terminée le 30 novembre dernier, le quincaillier québécois a rapporté jeudi des ventes de 250,2 millions $ en hausse de 14,8 %, comparativement à la même période l’an dernier.

En plus des acquisitions en Ontario et en Ohio, qui ont renforcé sa position dans le secteur, la compagnie a souligné la bonne performance au pays, avec une hausse des ventes de 20,6 %. Aux États-Unis, les ventes ont aussi crû de 9,2 %, et ce en dollars américains.

«Nos stratégies d'innovation et d'approfondissement de marché ont bien porté fruit tant dans le marché des fabricants [...] que dans celui des détaillants», a mentionné Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu.

Le résultat net a aussi augmenté de 4 %, au quatrième trimestre par rapport à l’an dernier. Par action de base diluée, il s’est élevé à 34 cents, comparativement à 33 cents pour le quatrième trimestre de 2016.

Pour l’exercice financier, le résultat net par action diluée a atteint à 1,15 $, en hausse de 7,5 % par rapport à l’année précédente. Les ventes ont crû de 11,6 %, à 942,5 millions $.

«Nous restons fidèles à notre stratégie de croissance basée sur l'innovation continue, la qualité d'exécution et de service et les acquisitions synergiques qui consolident notre leadership en Amérique du Nord», a indiqué le président et chef de la direction.

Par ailleurs, Richelieu a annoncé une augmentation de 5,8 % du dividende, qui passe de 5,67 cents à 6 cents pour le premier trimestre de 2018.