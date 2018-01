La salle de spectacles de Sept-Îles a besoin d’amour

La Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles a besoin d’une cure de jeunesse. Des travaux de 1,5 million $ seront réalisés l'été prochain pour régler des problèmes d’infiltration d’eau.

L’équipe du lieu de diffusion est aussi en attente de subventions pour renouveler des équipements techniques. Un projet, dans ce cas, qui est évalué à 1 million $.

Inaugurée en 1993, la salle de spectacles commence à prendre de l’âge. De rares équipements techniques ont été renouvelés au fil des ans, mais la majorité d’entre eux sont désuets ou le seront bientôt.

«Actuellement, on est corrects, a précisé le directeur technique Yann Carduner. Mais on est sur la fin. Si on ne passe pas à autre chose, on risque de rencontrer de grosses problématiques.»

Les besoins sont nombreux: éclairage, sonorisation, vidéo, réfection du piano et systèmes pour les malentendants. De plus, les demandes des producteurs de spectacles ont augmenté au cours des années.

«Il y a quelques années, les producteurs amenaient beaucoup de matériel, ce qui nous évitait d’aller en louer. Actuellement, les producteurs amènent de moins en moins de matériel.»

Le renouvellement des équipements techniques coûterait 1 million $ et doit bénéficier de subventions gouvernementales. L’équipe de la salle, qui travaille sur ce dossier depuis quelques années, espère qu’il progressera au cours des prochains mois.

Un autre problème de la salle touche aux infiltrations d’eau qui proviennent de la toiture et du revêtement extérieur. Des travaux temporaires ont déjà été réalisés, mais l’eau s’écoule encore régulièrement en coulisse ou dans le foyer de la salle. Heureusement, la scène et la salle ont été épargnées jusqu’ici.

Dans ce cas-ci, ce projet est déjà inscrit au programme de dépenses en immobilisations de la Ville de Sept-Îles, qui est propriétaire de la salle. Les travaux, évalués à 1,5 million $, devraient débuter en juin.