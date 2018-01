Le Massachusetts choisit Hydro-Québec et son projet Northern Pass

Hydro-Québec vient de remporter un très gros contrat aux États-Unis. Le Massachusetts vient de retenir son projet de ligne à haute tension Northern Pass pour la vente d’électricité au cours des 20 prochaines années en Nouvelle-Angleterre.

Dans une décision rendue publique jeudi après-midi, le Massachusetts dit avoir sélectionné le projet Northern Pass d’Hydro-Québec et son partenaire américain Eversource en raison de sa «valeur» et de ses opportunités pour l’État et ses consommateurs d’électricité, a fait savoir la commissaire aux Ressources naturelles, Judith Judson.

Selon cette dernière, plus d’une quarantaine de soumissionnaires avaient déposé une offre pour fournir de l’électricité au Massachusetts au cours des 20 prochaines années.

Le projet Northern Pass consiste en la construction d’une ligne de transport à haute tension de 242 kilomètres destinée à l'exportation d'électricité vers les États-Unis et dont la mise en service est prévue pour 2020. Son coût de construction est estimé à plus de 2,1 milliards $.

Le Massachusetts soutient que la prochaine étape sera de négocier les conditions d’un contrat final d’approvisionnement avec Hydro-Québec et Evensource afin d’obtenir le feu vert définitif des autorités règlementaires.

Hydro-Québec croit que ce contrat d’approvisionnement de 20 ans pourrait transformer ses surplus d’électricité en millions de dollars de revenu dans ses coffres au cours des prochaines années.

La proposition d’Hydro-Québec comportait six options et permettait la vente annuelle d’au moins 8,3 térawattheures d’électricité au Massachusetts pendant 20 ans.