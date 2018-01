L'ex-députée Noëlla Champagne pourrait tenter un retour en politique

Noëlla Champagne, qui est l'ancienne députée péquiste de Champlain, en Mauricie, pourrait se porter candidate lors des élections générales du 1er octobre prochain, elle qui a été battue lors du scrutin de 2014.

Mme Champagne, qui est maintenant âgée de 74 ans, a indiqué jeudi à TVA Nouvelles que sa «réflexion est terminée et que sa décision est prise». Elle doit procéder à une annonce officielle auprès des militants souverainistes de Champlain le 25 février prochain.

«Dites-vous une chose, c'est que Noëlla Champagne, derrière son sourire et ses yeux verts, depuis un an ou deux, on teste le terrain. On est sur le terrain tout le temps. Dans ma maison ou ailleurs, l'esprit est là», a-t-elle confié.

Noëlla Champagne avait été élue pour la première fois en 2003. Elle avait été défaite en 2014. Son ex-collègue François Gendron, qui a 73 ans, serait sur le point d'annoncer sa retraite. Il trouve qu'un retour de Mme Champagne serait une bonne idée.

«C'est la vie normale, la vie saine de la démocratie», a dit celui qui ignore les intentions de son ex-collègue.

«Il n'y a pas d'âge. L'âge est un numéro. Un vieux pommier donne encore de bonnes pommes», a ajouté le doyen de l’Assemblée nationale.

Advenant qu'elle remporte l'investiture péquiste dans Champlain, Noëlla Champagne pourrait devoir faire la lutte au député sortant de Champlain, le libéral Pierre-Michel Auger, dont l'investiture aura lieu le 27 janvier. Sonia Lebel, une candidate vedette de la Coalition avenir Québec, pourrait aussi choisir cette circonscription de la Mauricie pour son arrivée en politique active. Mme Lebel est l'ancienne procureure de la commission Charbonneau. Un autre ex-député péquiste, Luc Trudel, est également en réflexion en vue d’un éventuel retour. Il avait brièvement siégé à titre de député de Saint-Maurice en 2012.