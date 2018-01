Lisée invite M. Couillard à faire preuve de «plus de hauteur»

Le chef péquiste Jean-François Lisée accuse le premier ministre Philippe Couillard d’avoir manqué «de hauteur» en reliant la montée de l’extrême droite au Québec au débat identitaire qui secoue la province depuis plusieurs années.

En point de presse en Mauricie, alors que se terminait le caucus présessionnel du Parti québécois, M. Lisée a vertement condamné les propos tenus depuis la Chine par M. Couillard, lors d’une entrevue accordée à l’occasion du premier anniversaire de l’attentat contre la mosquée de Québec.

«Vous savez, il y a deux Philippe Couillard, a exposé M. Lisée. Parfois il y a un Philippe Couillard chef d’État, au-dessus de la mêlée. Parfois, il y a celui qui n’est pas à la hauteur des événements. Celui qui a parlé [en Chine] n’est pas à la hauteur des événements.»

Un an après qu’un tireur a fait irruption dans la mosquée de Québec, faisant six morts et cinq blessés, l’heure devrait plutôt être à «la compassion et la solidarité», croit le chef péquiste.

«On est à la veille de la commémoration d’un événement tragique où il y a eu des victimes, a souligné M. Lisée. [...] Moi, j’appelle le premier ministre à avoir plus de hauteur, puis à être plus respectueux de l’ensemble des Québécois qui ont montré, l’an dernier, une grande solidarité autour de cet événement tragique et qui le referont cette année.»

«Une faute historique grave»

M. Lisée en a profité pour rappeler que dans les jours qui avaient suivi l’attentat de la mosquée de Québec, l’an dernier, le Parti québécois avait proposé une vingtaine des mesures au gouvernement Couillard pour légiférer, d’une part, sur le vivre ensemble et les signes religieux, et ensuite contre le racisme, la discrimination et pour une meilleure intégration des immigrants au marché du travail.

«C’était le moment de le faire, même François Legault était prêt à mettre de l’eau dans son vin, ce qui est rare. Il fallait saisir cette occasion», a relaté M. Lisée, qui regrette que M. Couillard n’ait pas été au rendez-vous.

«Le refus du premier ministre libéral de saisir le moment et de faire des changements réels immédiats est une faute historique grave», a déploré M. Lisée.