Montréal en mode séduction

Tourisme Montréal lance une nouvelle campagne publicitaire pour tenter d’attirer les visiteurs du reste de la province.

Sous le thème «J’ai changé. Reviens me voir.», la campagne personnifie Montréal qui se présente comme étant «plus allumée», «plus colorée» et «plus animée que jamais».

Présente plus particulièrement à la télévision, à la radio et dans les journaux des marchés de Québec et Gatineau, la publicité invite directement les citoyens de ces régions à venir visiter Montréal pendant la saison hivernale.

Questionné à savoir si cette publicité laisse entendre que la métropole était auparavant «plate», Tourisme Montréal affirme plutôt qu’il désire vendre «le renouveau montréalais».

«C’est une campagne séductrice, au ton séducteur, qui dit que Montréal est plus intense que jamais, sans toutefois laisser croire que ce n’était pas le cas auparavant», a expliqué à TVA Nouvelles la porte-parole de l’organisme, Andrée-Anne Pelletier.

Selon Tourisme Montréal, environ 40% des touristes qui visitent la métropole proviennent du Québec.

«On veut leur rappeler qu’on est là», ajoute Mme Pelletier.

Pour sa part, l’Office du tourisme de Québec reconnaît le caractère original de la publicité.

«C’est très bien fait, c’est très sympathique. Évidemment, ils font ça pour s’assurer que le mois de février sera un mois profitable, puisque c’est l’un des mois qui est le plus dur à remplir touristiquement», a confié Éric Bilodeau, directeur des communications et de la publicité.