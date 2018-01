Son billet de loterie gagnant falsifié

Une fraude a été évitée de peu au cours des derniers jours dans la grande région de Montréal. TVA Nouvelles a appris que la gagnante d'un billet de la loterie Célébrations 2018 a bien failli se faire voler son prix.

Johanne Raby a reçu en cadeau le billet pendant la période des Fêtes. Ce sont dans les jours suivants le tirage qu'elle s'est rendue dans un dépanneur de Saint-Lambert en ne sachant pas que son billet était gagnant.

Elle a confié son billet à un commis qui a affirmé à Mme Raby que le billet n'était pas gagnant. Ce dernier a conservé le billet alors que la dame a quitté le dépanneur.

C'est seulement il y a quelques jours que Mme Raby a reçu un coup de fil des enquêteurs de Loto-Québec. Ce sont eux qui lui ont appris qu'elle avait bel et bien gagné une voiture neuve ou un lot de 50 000$.

«Quand l'enquêteur m'a appelé pour me dire que j'avais gagné, d'abord j'étais surprise et j'étais déçue de moi de ne pas avoir dit au monsieur "redonnez-moi mon billet" chose que j'aurais dû faire», explique Mme Raby qui dit avoir appris sa leçon.

«Si je prends la peine d'en parler, c'est vraiment pour aider les gens à ne pas faire confiance aux autres, à garder leurs billets et vérifier avec l'ordinateur ou d'une autre façon», poursuit-elle.

Le commis n'a pas utilisé la valideuse de Loto-Québec et a seulement comparé les chiffres sur le billet avec ceux qui étaient affichés dans le dépanneur. Il a ensuite conservé le billet et tenté de falsifier la signature de Mme Raby.

Toutefois, ce que le commis ne savait pas, c'est que le billet de Mme Raby avait été enregistré sur le site de Loto-Québec. C'est ainsi que la société d'État a pu faire le rapprochement.

«Pendant le processus d'enquête, les questions qui ont été posées, on a senti la personne avec une histoire qui n'avait pas un fil conducteur très clair. On a senti beaucoup de stress et ultimement après quelque temps, la personne a avoué qu'il y avait eu subterfuge», affirme Patrice Lavoie de Loto-Québec.

Loto-Québec a pris la décision de retirer les appareils de vente de loterie dans ce dépanneur. Mme Raby n'a pas l'intention de porter plainte et ne veut pas donner le nom du dépanneur.

La société d'État assure que ce genre de cas est également extrêmement rare et qu'elle arrivait généralement à déterminer le véritable gagnant.