Wagner et Verdi à l’honneur pour la 7e Virée classique OSM

Maestro Kent Nagano visitera une fois de plus les œuvres de grands compositeurs pour la septième édition de La virée classique OSM, du 29 août au 2 septembre prochain.

Parmi celles-ci, des extraits des opéras de Wagner («Tannhaüser» et «La Valkyrie») et de Verdi («Nabucco» et Aïda») seront entonnés par le chœur de l’OSM. Par ailleurs, le folklore austro-hongrois des compositeurs Brahms, Kodaly et Bartok, dont le «Concerto pour violon no 1», sera également au cœur d’un grand concert, qui braquera les projecteurs sur la violoniste Patricia Kopatchinskaïa.

Autre tête d’affiche du festival des mélomanes, le pianiste Alexei Volodin fera quant à lui retentir le «Concerto pour piano no 1» de Tchaïkovsky.

Les billets pour les concerts de la 7e Virée classique OSM sont en vente samedi au osm.ca.