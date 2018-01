Auditions de «Révolution»: la piqûre de la danse à 18 mois

Rosalie Lessard, 10 ans, a profité du congé pédagogique de vendredi pour figurer parmi les quelque 200 danseurs, présents dès l’ouverture des portes aux auditions de «Révolution», la nouvelle compétition de danse attendue en septembre sur les ondes de TVA.

«Je fais du jazz, du hip-hop, du contemporain et du lyrique», a énuméré la jeune fille, qui n’en était pas à sa première audition. Sa mère a inscrit ce petit bout de femme, qu'on a de bonnes chances de revoir à l'écran, à ses premiers cours de danse dès l’âge de 18 mois. «Ç’a l’air que, quand j’étais petite, dans ma chaise-haute, j’étais capable de mettre une jambe derrière la tête», a-t-elle relaté.

Pourquoi participer à «Révolution»? «Parce que ce serait pour moi une première expérience dans un "show" de télé et ce serait vraiment une façon de partager ma passion aux gens», a-t-elle dit.

Un couple dans la vie

En tandem sous les projecteurs, Audrey Mainguy, 15 ans, et Tommy Durand, 16 ans, forment également un couple depuis huit mois. «Quand on a commencé à se fréquenter, a raconté le jeune homme, on s’est dit que former un duo en vue de compétitions serait vraiment une bonne idée.»

La paire s’est donc mise au travail dès le mois d’août pour concocter la chorégraphie présentée aux juges, un numéro mettant en scène deux amoureux tiraillés par leurs sentiments. «On est capables de faire passer un message, malgré notre jeune âge», a noté Tommy, qui a choisi la danse comme mode d’expression.

Initiés eux aussi très jeunes à la danse, à 3 ans et 5 ans respectivement, Audrey et Tommy aimeraient remporter le grand prix de 100 000 $ pour parfaire leur art – ils s’adonnent à plusieurs styles, mais plus particulièrement à la danse lyrique, jazz et contemporaine – aux États-Unis en vue de percer dans le milieu et d'éventuellement ouvrir un studio.

Des maîtres-danseurs

Tout au long du week-end, les danseurs Samuel Chouinard, Francis Lafrenière et la productrice au contenu Marianne Boulet seront assis à la table des juges. Ceux-ci espèrent recruter une grande variété de talents aux styles différents, bien que les premières heures des auditions aient surtout été marquées par la danse contemporaine et une grande maîtrise sur le plan technique.

«Dans notre "show", nous avons trois maîtres-danseurs (Jean-Marc Généreux, Lydia Bouchard et le remplaçant de M. Bolton, qui a dû céder sa place en raison de plaintes pour violence physique et psychologique pesant contre lui) a fait valoir Francis Lafrenière. Leur vie, c’est la danse, c’est leur gagne-pain. Nous sommes donc en mesure d’avoir une sélection à un niveau élevé. Si ça nous impressionne nous, le public devrait être bien servi.»

Par ailleurs, il faudra attendre un peu avant de connaître le nom du troisième maître-danseur ainsi que celui de l'animateur, qui devraient être dévoilés dans les prochains mois.

D’ici là, seul, en couple ou en groupe, ceux qui sont âgés de 7 à 107 ans peuvent se prévaloir de leurs talents de danseurs de tango, hip-hop, ballet, claquettes, ballroom ou autres aux auditions de «Révolution», qui se poursuivent samedi et dimanche, de 8 h à 20 h, aux studios de TVA (1500, avenue Papineau).