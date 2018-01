Ce qu’il faut savoir des dossiers de crimes non résolus

Tous les dossiers de crimes non résolus reviennent régulièrement sur le bureau d’un superviseur de la Sûreté du Québec et font l’objet d’une analyse. À l’aide de différents critères, ces responsables évaluent les chances de succès d’une relance de l’enquête.

Est-ce que le suspect ou les témoins sont toujours vivants ? Les éléments de preuve existent-ils encore ? Ces exemples font partie des questions qui doivent être posées avant d’investir des fonds publics dans le développement d’une enquête. La possibilité d'obtenir une condamnation est également très importante.

«Les décisions doivent être prises sur des faits. On doit mettre les émotions de côté», a expliqué l’ex-sergent de la SQ Jean-François Brochu qui se souvient notamment d’avoir revu le dossier du meurtre de Jacynthe Tremblay, une femme de 23 ans assassinée dans son logement de Trois-Pistoles en 1978.

Près de 40 ans plus tard, la famille de Mme Tremblay reprend espoir, car ce dossier pourrait être repris à nouveau. Gervais Tremblay, le frère de la victime, a affirmé que les policiers n’ont pas partagé de développements depuis au moins 10 ans.

Jean-François Brochu assure que les enquêteurs aux homicides ont à cœur les dossiers dont ils sont responsables.

«Quand on est enquêteur en homicide, c’est parce qu’on aime ça et c’est parce qu’on veut pogner le tueur, a-t-il conclu. On met beaucoup d’énergie personnelle là-dedans et on vit beaucoup de frustration quand on n’arrive pas à passer au travers.»

D'autre part, la Sûreté du Québec peut maintenant compter sur un profileur criminel, une ressource rare. Ils ne sont que 50 dans le monde. Son rôle est d’analyser la scène de crime et tenter de dresser le portrait du suspect. Cela représente une lueur d’espoir pour la famille de Jacynthe Tremblay.